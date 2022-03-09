تحذيرات ألمانية من انهيار اقتصادي بسبب الحظر النفطي .. بطالة وأضرار بالشركات

حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من انهيار اقتصادي حاد مع فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.وقال هابيك في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية أمس "سنتحدث بعد ذلك، عقب تطبيق مثل هذا الحظر، عن أزمة اقتصادية خطيرة في ألمانيا وبالتالي في أوروبا".وذكر هابيك أن إعلان الولايات المتحدة عن وقف محتمل لواردات النفط الروسي وحده أدى إلى ارتفاع سعر النفط 50 في المائة أمس الأول.وبحسب "الألمانية"، ذكر هابيك أن كل من يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي يجب أن يكون واضحا لهم الآتي: "لن نتحدث حينها عن قفزات في الأسعار، ولكن عن ارتفاع دائم لأسعار الوقود التقليدي. ينبغي أن نكون واضحين بشأن الثمن الذي سندفعه جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.وقال هابيك إن الأمر حينها لن يتعلق بإطفاء الأنوار في وقت مبكر من الليل. وأضاف: "الأمر حينها سيدور حول انهيارات في الشركات وبطالة"، مبينا أن هناك من يمكنه القول إن السلام يستحق كل هذا العناء.وتابع "ولكن بعد ذلك عليك المثابرة. نحن لا نتحدث عن ثلاثة أيام ولا نتحدث عن ثلاثة أسابيع، لكن - سأقول ذلك الآن - عن ثلاثة أعوام".واستبعد هابيك فرض حظر في أوروبا وألمانيا لواردات النفط من روسيا على غرار ما نوقش في الولايات المتحدة، موضحا أن هذا أيضا لم يكن متوقعا أو مطلوبا من الولايات المتحدة، "لأنه بذلك يرتفع خطر ترنح الاقتصاد الأوروبي ومعاناته من ركود حاد، وبذلك لن نتمكن بعد الآن من مواصلة العقوبات الأخرى".وحذر اتحاد الصناعات الألمانية من وقف استيراد النفط والغاز من روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورف، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" أمس: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد، حتى لو كان ذلك صعبا للغاية من الناحية العاطفية على خلفية هذه الصور".وذكر روسفورم أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد أن دخل روسيا من البيع الحالي للنفط والغاز لألمانيا "يمول الآن بشكل كبير هذه الحرب"، وقال: "النظام الروسي استعد لهذا الأمر. دباباته لن تضطر للتوجه إلى محطة وقود ودفع فاتورة هناك. بعبارة أخرى، الحجة القائلة إننا نمول هذه الحرب بكل متر مكعب من الغاز الذي نشتريه اليوم ليست صحيحة من الناحية المنطقية".وأشار روسفورم إلى أن ألمانيا ستجد من ناحية أخرى صعوبة في تغيير إمداداتها من الطاقة، وأضاف: "المستشار محق تماما: إنه ليس شيئا يمكن أن يحدث في غضون أيام قليلة".وأشار روسفورم إلى أن هناك عديدا من القطاعات الصناعية في ألمانيا التي تشكل فيها الطاقة عامل تكلفة رئيسا، وهو ما يصعب الآن على الشركات الإنتاج بأسعار معقولة.وطالب روسفورم بمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات حقيقية الآن، لأن على سبيل المثال استثماراتها في روسيا أصبحت فجأة بلا قيمة.واكتسبت الدعوات المطالبة بحظر استيراد النفط الروسي زخما في الأيام القليلة الماضية في واشنطن في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.وبحسب "الفرنسية"، قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين الأسبوع الماضي مشروع "قانون واردات الطاقة الروسية"، الذي من شأنه الإعلان عن حالة طوارئ وطنية نتيجة للتدخل العسكري الروسي وحظر جميع واردات الولايات المتحدة من الطاقة الروسية.وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عارضت في البدء حظرا أمريكيا على النفط خشية تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار في المحطات. لكن مع تصاعد السخط الشعبي إزاء موسكو، أعلن الرئيس الأمريكي أمس حظرا على واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.لكن ما سيكون تأثير فرض حظر على سوق النفط الأمريكية؟ تبلغ حصة روسيا أقل من 10 في المائة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول التي تشمل المازوت، وهو وقود متدني النوعية يمكن تكريره وتحويله إلى منتجات ذات نوعية أعلى.وتعني الحصة الضئيلة نسبيا من سوق الطاقة الأمريكية أنه "أسهل للولايات المتحدة من أي جهة أخرى" حظر تلك الواردات، وفق أنطوان هالف الباحث لدى مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا.وقال "لن أقلل مما يتطلبه الأمر لسد نقص النفط الروسي، لكنه قابل للتحقيق".وحتى من دون حظر، ارتفعت أسعار النفط 30 في المائة على وقع التدخل العسكري الروسي.فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو بهدف عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي وقطع مصادر تمويلها. لكن العقوبات استثنت تحديدا التعاملات المتعلقة بالطاقة.ومع ذلك يقول خبراء إن بعض أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى مشترين "يفرضون عقوبات ذاتية" ويتجنبون شراء النفط الروسي.ويعتقد أندرو ليبو المستشار في شؤون النفط في هيوستن أن السوق قامت بتسعير نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الإنتاج المعطل، بسبب إجراءات مثل رفض مالكي الناقلات تحميل النفط الروسي أو انسحاب التجار لنقص التمويل المصرفي بسبب العقوبات الغربية.وقال ليبو "لا أحد يريد شراء حمولة نفط خام تصادر فيما بعد لأنها كانت مخالفة للعقوبات"، مشيرا إلى القلق إزاء شراء خام "ملوث" بارتباط مع كيان خاضع لعقوبات.وسيكون الحظر الأمريكي أكثر إيلاما إذا ما انضم إليه الاتحاد الأوروبي. عموما يعتمد الاقتصاد الأوروبي بشكل أكبر على موارد الطاقة الروسية، خصوصا الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 40 في المائة من الإمدادات.وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الأحد الماضي إن "نقاشات نشطة" تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي، لكن مسؤولين أوروبيين قللوا من أهمية الفكرة أمس الأول معتبرين أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة في هذه المرحلة.وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان أن "أوروبا تعمدت استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات" مضيفا "لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي".برزت مؤشرات على شكل تأثير انسحاب للغرب من موسكو في المشهد الجيوسياسي. فالأزمة الأوكرانية رفعت الرهانات في محادثات الملف النووي الإيراني التي يمكن أن تلغي العقوبات الأمريكية عن قطاع النفط الإيراني.وفي تحول آخر على ما يبدو، توجه مسؤولون أمريكيون إلى فنزويلا في نهاية الأسبوع الماضي لمحادثات مع حكومة نيكولاس مادورو، على ما ذكرت تقارير. والدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية كانت فيما مضى من أكبر موردي النفط للولايات المتحدة، لكن واشنطن أوقفت الاستيراد منها في 2019 عقب فرض عقوبات عليها.وقال أنطوان هالف الباحث في جامعة كولومبيا إن روسيا دولة منتجة كبيرة بحيث لا يمكن سد نقص كل البراميل الضائعة، لكن "يمكن التعويض عن بعض منها".وأبدت شركات محلية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون حذرا بشأن زيادة الاستثمار ردا على ارتفاع أسعار النفط، لأسباب منها تشكيك وول ستريت إزاء خطط حفر كبيرة. وحولت الشركات جزءا من أموالها الإضافية من الأرباح المرتفعة، إلى توزيع عائدات الأرباح على المساهمين وإعادة شراء الأسهم.وبقاء سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل من شأنه على الأرجح تحفيز مزيد من النشاط، لكن المنتجين يراقبون المشهد الدولي لمعرفة تطورات الوضع.وقال الخبير في شؤون النفط ستيفن شورك "الخطر الأكبر هنا يتعلق بما إذا بوشر الحفر ثم تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران فيغزو هذا النفط الإيراني السوق".ويواجه مشروع قانون بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل" الذي يعد دعامة سياساته المتعلقة بالمناخ، صعوبة في إقراره في الكابيتول هيل، حتى قبل أن يتحول الانتباه الوطني إلى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.وقال منتقدو بايدن في الحزب الجمهوري إن الأزمة تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات البيت الأبيض مثل التراجع عن خط أنابيب كيستون ومساحات حفر في ألاسكا وغيرها من الأماكن ذات الحساسية البيئية.غير أن نشطاء البيئة يقولون إن ما علمته الأزمة ليس الحاجة إلى مزيد من إنتاج النفط المحلي إنما المزيد من الاستثمار في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.وقال مارك براونستين نائب رئيس صندوق الدفاع عن البيئة "توفر روسيا اليوم 10 في المائة من نفط العالم".وأضاف "تريدون جعل ذلك النفط غير ذي قيمة؟ أظهروا لبوتين أنكم لستم بحاجة إليه. هذا ما يحققه تسريع الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة".إلى ذلك، قالت شركة التكرير الأسترالية فيفا إنرجي أمس إنها ستتوقف عن شراء النفط الخام الروسي لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات في قطع العلاقات التجارية مع روسيا.وتلحق "فيفا" بمجموعة من الشركات التي تقيد أو تؤجل أو تنسحب من الأنشطة التجارية في روسيا في أعقاب موجة من العقوبات المفروضة على موسكو بعد التدخل العسكري.وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم أمبول، شركة التكرير الأخرى الوحيدة في أستراليا، إن الشركة لم تشتر النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء الصراع.وقالت "فيفا"، التي تعمل في أستراليا تحت العلامة التجارية شل، إن الأحداث في أوكرانيا "أفزعتها"، بينما قالت "أمبول" إنها تستنكر تصرفات روسيا وتؤيد العقوبات الدولية عليها.ذكرت الشركتان أنهما تستوردان الخام من عديد من البلدان المختلفة، وإنهما ستكونان قادرتين على الحفاظ على الإمدادات لأن سوق طاقة النقل الأسترالية لا يعتمد بشدة على الخام الروسي.وقالت "أمبول": "سلاسل توريد المنتجات في أستراليا تعمل عادة أيضا دون أي منتجات نفطية روسية".ومع ذلك، أقرت "أمبول" بأن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات الدولية الحالية تضغط على أسعار النفط العالمية وهذا يؤثر في أسعار وقود التجزئة الأسترالية.