سلسلة الحلول الأوروبية للتعامل مع "صدمة الغاز" المرتبطة بروسيا

قال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون أعوام ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر.وبحسب "رويترز"، أثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، واقترحت المفوضية الأوروبية أمس خططا لتنويع إمدادات الوقود في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس إن الخطط "ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون أعوام ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي". وأضاف أمام لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي "الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن".وستسعى خطة المفوضية، إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.وتهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام الدول بملء مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.قالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.كما حثت بروكسل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تسريع المفاوضات بشأن مجموعة من سياسات الاتحاد الجديدة بشأن تغير المناخ، والهادفة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع هذا العقد. وتقدر المفوضية أن هذه المقترحات قد تخفض استخدام الاتحاد الأوروبي للغاز 23 في المائة بحلول 2030.وقد يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع على التخلص التدريجي من اعتماد الكتلة على واردات الوقود الروسي دون موعد محدد.لكن الدول منقسمة بشأن ما إذا كانت ستفرض عقوبات فورية على إمدادات الطاقة الروسية. ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، الفكرة.وقال محللون إن أوروبا ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.وأكد برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي أمس أن أوروبا لديها "حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي" مضيفا أنه يريد "تسريع العمل بموجبها" لتكون قادرة على "مواجهة تحدي شتاء 2022-2023".وبحسب "الفرنسية"، ذكر أن أسعار الغاز سيتم "تجميدها" حتى نهاية 2022 للمستهلكين في فرنسا. تحدث الوزير خلال رحلة إلى نورماندي عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع "صدمة الغاز" المرتبطة بالصراع الروسي وعواقبها على اقتصاد القارة.وأوضح الوزير الذي كان يتحدث على هامش زيارة لموقع إنتاج الهيدروجين تابع لشركة "إير ليكيد"، "الاعتماد (على الغاز الروسي) ليس نفسه في كل الدول الأوروبية. ففرنسا تعتمد بنسبة 20 في المائة من إمداداتها على الغاز الروسي فيما يبلغ المتوسط الأوروبي 40 في المائة. وبعض الدول تعتمد كليا عليه مثل فنلندا التي تحصل على إمداداتها من الغاز بنسبة 100 في المائة من روسيا".وأشار لومير إلى الحاجة إلى "حل أوروبي جماعي" بشأن هذا الموضوع.ومن الحلول التي ذكرها، قدر لومير أنه من الضروري "تسريع تخزين الغاز اعتبارا من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90 في المائة من الحاجات اللازمة لمواجهة شتاء 2022".وأضاف "التحدي ليس الآن. التحدي هو شتاء 2022-2023".وتابع "الاحتمال الثاني: مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفضة. والثالث محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين".وعن الاحتمال الرابع ذكر الوزير الفرنسي تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال موضحا "هناك سبع في إسبانيا وأربع في فرنسا لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا" مشيرا إلى أنه "بحث" مع قادة مجموعة إنجي في طرق "تحسين تشغيل" المحطات.وفي مواجهة "صدمة الغاز"، ذكر لومير الاحتمال الأخير وهو الكتلة الحيوية والغاز الحيوي وهما "حلان بديلان يتم إنتاجهما في فرنسا من شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي".ولا يزال الطلب الأوروبي على الغاز المار عبر أوكرانيا مرتفعا، ليصل أمس إلى حده الأقصى، وفقا للعقود طويلة الأجل (40 مليار متر مكعب سنويا، أو 109 ملايين متر مكعب في اليوم).ووفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، فقد زاد المشترون الأوروبيون من طلباتهم لشراء الغاز الطبيعي من غازبروم في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا. ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" إلى 2437 دولارا لكل ألف متر مكعب.وقال المتحدث باسم غازبروم سيرجي كوبريانوف للصحافيين إن "غازبروم تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين"، مضيفا أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ109.5 مليون متر مكعب، وهو مستوى الطلب نفسه ليوم أمس الأول.وأفادت بيانات حكومية جمعتها وكالة أنباء بلومبيرج ونشرتها أمس، بأن روسيا كانت أكبر مورد للمواد الخام المستوردة إلى إيطاليا في كانون الثاني (يناير) الماضي.يأتي ذلك بينما ظلت التدفقات إلى إيطاليا تسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، كما ارتفع حجم الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة.وذكرت شركات للطاقة النووية في ألمانيا أن الاختناقات المتوقعة في واردات الغاز والفحم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن تعويضها بسرعة من خلال تمديد فترات تشغيل محطات الطاقة النووية.وأشارت متحدثة باسم "باوزن إليكترا"، وهي شركة تابعة لشركة "إي أون" للطاقة، إلى أن قضبان الوقود الجديدة تستغرق وقتا طويلا ليتم تسليمها.وقالت المتحدثة في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس: "وفقا لتقييم أولي، نفترض أن عناصر الوقود الجديدة يمكن أن تكون متاحة في غضون نحو عام ونصف العام".وذكرت المتحدثة أنه إضافة إلى ذلك ربما يتعين على الشركات بعد ذلك البحث عن موردي يورانيوم جدد، وقالت: "في الأعوام الماضية كانت تحصل محطات الطاقة لدينا على اليورانيوم الضروري لعناصر الوقود من كازاخستان وروسيا وبكميات صغيرة من كندا".وذكرت متحدثة باسم شركة "آر دابليو إي" للطاقة في تصريحات للصحيفة قبل اجتماع لوزراء الطاقة على المستوى الاتحادي والولايات أمس "في النهاية، الأمر متروك للساسة لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل لمحطات الطاقة النووية. ومع ذلك، فإن المعوقات القانونية والتقنية للتمديد ستكون كبيرة للغاية".يذكر أنه تم إقرار التخلص التدريجي المعجل من الطاقة النووية في ألمانيا بموجب قانون في 2011.ووفقا لقانون الطاقة الذرية، ستكون محطات توليد الطاقة "إيمسلاند" و"إسار 2" ونيكارفيستهايم 2" آخر المفاعلات التي سيتم إغلاقها بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل على أقصى تقدير.وفي بعض محطات توليد الكهرباء في ألمانيا، يتم حاليا حرق ما يصل إلى 75 في المائة من الفحم الصلب الروسي.في حين أظهرت بيانات رسمية ألمانية أن روسيا تعد حتى الآن أهم شريك تجاري للموانئ البحرية الألمانية بسبب صادرات الطاقة الهائلة.وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس أنه خلال 2021 - باستثناء كانون الأول (ديسمبر) - بلغ حجم المناولة في الموانئ الألمانية المتعلقة بروسيا نحو 24.1 مليون طن، وشكلت البضائع الواردة الجزء الأكبر منها (21.5 مليون طن).وبحسب البيانات، فإن الوقود التقليدي شكل نحو نصف حجم الواردات القادمة من روسيا إلى الموانئ الألمانية (10.8 مليون طن) خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها، إلى جانب 5.4 مليون طن أخرى متعلقة بمنتجات لأفران الكوك والزويت المعدنية.