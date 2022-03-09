تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع معدل نمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي على خلفية ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وبحسب البيانات النهائية الصادرة اليوم سجل اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نموا بمعدل 0.3 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد نمو بمعدل 2.3 % خلال الربع الثالث من العام. في الوقت نفسه جاء معدل النمو متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة يوم 15 فبراير الماضي.

وأظهر جانب الإنفاق تراجع الإنفاق الاستهلاكي في دول المنطقة بنسبة 0.6 % خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد نموه بمعدل 4.5 % خلال الربع الثالث. في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.5 % بعد ارتفاع بنسبة 0.3 % خلال الربع السابق.

وزاد الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.5 % بعد تراجعه بنسبة 0.9 % خلال الربع الثالث. وزادت الصادرات من دول منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 2.9 % في حين زادت الواردات بنسبة 4.6 %.