الجبير يبحث مع وزير التجارة النيوزلندي تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزلندي داميان أوكونور.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وما يربطهما من تعاون وصداقة قائمة في مختلف المجالات.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ودولة نيوزيلندا وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.