مشاركة المرأة السعودية في التنمية السياحية المحلية .. أكسبت المملكة تميزاً في القطاع السياحي

حرصت رؤية المملكة 2030 في جميع منطلقاتها ومحاورها على تحقيق التنمية في المجتمع السعودي والاهتمام بأهمية التطوير والاستثمار في قطاع السياحة كمحور مؤثر في النمو الاقتصادي، وسارعت في تمكين المرأة السعودية وتوسيع فرصها التفاعلية في القطاع الواعد كرافد من روافد تنشيط السياحة المحلية.

كما شهدت الآونة الأخيرة تنامي مشاركة المرأة السعودية في الاستثمار في المجال السياحي باتخاذها عدداً من الأنشطة من ضمنها الرحلات السياحة والإرشاد السياحي للتعريف بالوجهات الثقافية والتاريخية المتميزة وإدارة المنشآت والمشاريع المساهمة التي تحافظ على موارد المجتمع السعودي.

وتُعدّ مدير الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بسمة الميمان أنموذجاً فاعلاً في تمثيل المملكة في الخارج ومشاركتها البارزة في المنظمات العالمية إلى جانب خبراتها الطويلة في المجال السياحي لمدة ما تقارب 18 عاماً، وتميزها كونها أول عربية وأول خليجية تشغل منصب مدير في الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وهي أصغر الرؤساء التنفيذيين سناً حسب تصنيف البنك الدولي، أيضاً تفردت بوجودها في القائمة التي تمثل قطاع السياحة، وصنفت في المرتبة الـ13 ضمن أكثر 100 امرأة تأثيراً في الوطن العربي من مجلة فوربس.

وتحدثت الميمان لوكالة الأنباء السعودية عن رؤيتها لتمكين المرأة من القيادة الرشيدة وبمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدة أن قوانين الخدمة المدنية والعمل في المملكة داعمة للمرأة، مما ساعدها على النجاح والوصول إلى ما هي عليه الآن, موجهة رسالة للمرأة السعودية قائلة: "اليوم وكل يوم هو فرصتك للتمكين، فأنتِ عقل وكفاءة وقدرة".

وأشارت إلى أن مجال السياحة لا يقتصر على السفر والرحلات، بل أوسع من ذلك ويحتاج إلى قطاعات متعددة يستند عليها كخطوط الطيران ووسائل النقل المتنوعة، لافتة الانتباه إلى أن التعاون بين الجهات المنظمة للسياحة والجهات الرسمية يساعد على تفعيل هذا المجال وتنظيمه، إذ أن العالم يُتوّق لزيارة المملكة واستكشافها.