تباين أداء المؤشرات الأمريكية وسط مخاوف العقوبات على الروسي

تباين أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية عند بداية تداولاتها بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بينما يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 32885.17 نقطة، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4202.66 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 30.93 نقطة أو 0.24 في المائة ليهبط إلى 12800.04 نقطة.