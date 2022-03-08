ولي العهد يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع ، برئيس مصر في بلده الثاني المملكة فيما عبر فخامته عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق .

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

فيما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.