خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس المصري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس والوفد المرافق له، فيما عبر الرئيس المصري عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أجريت لرئيس مصر، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري.