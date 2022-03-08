أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدء مرحلة تأهيل الشركات والتحالفات لمشروع المنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص ابتداء من اليوم وحتى 3 ابريل الساعة 3 مساء بتوقيت المملكة.

وأوضحت أن المشروع يسهم في تمكين المملكة من الوصول إلى السوق العراقية ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وأن تصبح شريكا تجاريا رئيسيا بجانب إسهام المشروع في تحسين جودة وكفاءة عمليات الاستيراد والتصدير عبر منفذ جديدة عرعر مما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للعابرين عن طريق المنفذ.

وبينت أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة غير الجمركية وإنشاء مرافق داعمة مثل المستودعات ومحطات الوقود ومواقف السيارات والشاحنات ومحال البيع بالتجزئة ووحدات التصنيع الخفيفة إضافة لسكن خاص بالعاملين في المنفذ على مساحة تقدر بمليون متر مربع عبر الشراكة مع القطاع الخاص. مشيرة إلى أن المشروع سيتم طرحه وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل.

وأكدت أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وذلك من حيث تعزيز القدرات اللوجستية ورفع مستوى إسهامات القطاع الخاص في تقديم ودعم المشاريع الإستراتيجية.