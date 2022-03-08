غدا .. "الحكومة الرقمية" تعلن عن التوجهات الإستراتيجية وتدشن هويتها

تعلن هيئة الحكومة الرقمية غدا الأربعاء عن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية وتكشف عن هويتها الجديدة إضافةً لإطلاقها عدد من المبادرات في حفل سيعقد في الرياض برعاية المهندس عبدالله السواحه رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكدت أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ستعزز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة بما يسهم بتحسين جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتفعيل المشاركة المجتمعية. إضافة لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم استدامة الموارد الطبيعية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية لتكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول 2030.

وكانت المملكة حصلت على المركز الأول بمجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وصنفت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول بتقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي 2021 كما حققت المرتبة 2 بين دول العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2021 الصادر عن المركز الأوروبي.