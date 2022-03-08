10.7 مليار ريال مبيعات الأسر المنتجة في السعودية خلال 2021

أعلن برنامج التحول الوطني في تقرير حديث، أن مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الإجتماعية بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال بنهاية 2021.

وكان البنك قد كشف لـ "الاقتصادية"، إنه قدم 11 مليار ريال تمويلا العام الماضي منها 60 % للأعمال الحرة والمنشآت، مشيرا إلى أن البنك ولأول مرة في تاريخه شهد تجاوز تمويل الأعمال الحرة للقروض الاجتماعية.

وفي وقت سابق أطلق بنك التنمية منصة إلكترونية موحدة لحصر الأسر المنتجة، بهدف تنظيم القطاع بشكل كامل، وتحديد العلاقات بين العملاء (الأسر المنتجة)، والبنك، والجهات المشرفة، والأخرى الشريكة في التنفيذ.