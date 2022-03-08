24.8 مليار ريال إيرادات المنشآت الحاصلة على ترخيص في الفترة التصحيحية لمخالفي التستر

أعلن برنامج التحول الوطني في تقرير حديث، أن المنشآت الحاصلة على ترخيص استثماري في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر بلغ إجمالي إيراداتها 24.8 مليار ريال.

وكانت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر قد بداء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي استمرت حتى منتصف فبراير الماضي، تزامنا مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتضمنت اللائحة فترة تصحيحية يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، كما تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعوديا أم غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وفي وقت سابق كشف لـ"الاقتصادية" البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عن تشكيل فريق عمل مشترك مكون من وزارات التجارة والاستثمار والموارد البشرية ومركز الإقامة المميزة، لمعالجة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستفادة من المهلة التصحيحية وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزاياها بهدف تمكينهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل نظامي.