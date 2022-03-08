سهم "أكواباور" يصعد 5.5 % ويسجل أعلى مستوى منذ الإدراج

ارتفع سهم أكواباور خلال مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل مكاسب تجاوزت 5.5 في المائة.

ويتداول سهم أكواباور عند مستوى 115.6 ريالا للسهم، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج.

ويأتي تسجيل سهم "أكواباور" تزامن مع إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية الشراء لمشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة انتاجية قدرها 700ميجاوات.

وتبلغ قيمة العقد 1.7 مليار ريال، وبينت الشركة أن الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الرابع من العام 2024.

يعد مشروع الرس أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية تم طرحه من قبل مكتب الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية حتى الآن وستمتلك شركة أكوا باور 40.1% من المشروع.