"عبية" .. المدرعة السعودية ذات المواصفات الفائقة تستوقف زوار معرض الدفاع

استوقف زوار معرض الدفاع الدولي في الرياض عند المدرعة السعودية "عبية" ذات الموصفات الفائقة، والتي صنعت وطورت على محليا. وسميت المدرعة بـ "عبية" نسبة إلى فرس الملك عبدالعزيز رحمه الله أثناء توحيد المملكة.

ووفقا لشركة التدريع للصناعة فإن المدرعة تتميز بزجاج باليستي من المستوى B-6 بسماكة تبلغ 40 مم. وزودت المدرعة بمحرك توربو ديزل بقوة 330 حصانا وعدد الأسطوانات V8 بخزان وقود سعة 258 لتر. وصممت المدرعة لتتلاءم مع الأنظمة التقنية والتكتيكية المتطورة.

وتأتي "عبية" بطول 6 أمتار وارتفاعها متران وعرضها 2.6 متر والوزن الإجمالي 9,800 كجم وبسرعة 120 كم على الطريق و 60 كم على الطرق الوعرة.