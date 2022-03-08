ولي العهد يستعرض مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجالات التعاون الرياضي والفرص الواعدة لتطويره

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.

