ارتفاع أسعار النيكل إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار معدن النيكل خلال تعاملات اليوم في بورصة لندن للمعادن بنسة 82 % مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند 52700 دولار للطن، وهو أعلى مستوى منذ بدء تداول العقود الآجلة للنيكل قبل 35 عاما.

يأتي ذلك في ظل المخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من روسيا أحد أكبر منتجي المعدن الحيوي في العالم، في حين تتوسع إندونيسيا وهي ضمن المنتجين الرئيسيين للنيكل في العالم في إقامة المصاهر لتحويل الخام إلى منتج ذي قيمة مضافة منذ قررت حظر تصديره كخام في 2020.

ويستخدم معدن النيكل في مجموعة كبيرة من الصناعات بدءا من الصلب غير القابل للصدأ وانتهاء ببطاريات الليثيوم المؤين المستخدمة في السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية المحمولة،