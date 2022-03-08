«يوتيوب» لـ"الاقتصادية" : سياساتنا صارمة .. ونمو صانعي المحتوى في المملكة 20 %

تعد منصة يوتيوب المرجع الأول لمعظم المستخدمين على مستوى العالم، عندما يتعلق الأمر بمشاهدة الفيديو، حيث يعتمد عليها المستخدمون في الوصول إلى المحتوى الذي يرغبون فيه لغرض الترفيه أو التعلم أو حتى متابعة البث المباشر، ومع اعتماد مليارات المستخدمين على المحتوى الذي ينشئه الملايين من صانعي المحتوى، تضع "يوتيوب" سياسات صارمة للحفاظ على سلامة مستخدميها، سواء من حيث الإعلانات التي تعرض على المنصة أو المحتوى الذي ينشره صانعو المحتوى.تعليقا على ذلك، قال لـ"الاقتصادية" طارق أمين، رئيس "يوتيوب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن حماية منتدى يوتيوب المكون من المستخدمين وصناع محتوى وشبكات متعددة القنوات ومعلنين أولوية مسؤولي يوتيوب الأولى، مضيفا: تتمركز جهودنا حول أربعة مبادئ أساسية هي إزالة المحتوى المخالف، إبراز المصادر الموثوقة، مكافأة صناع المحتوى المؤهلين والحد من انتشار المحتوى الذي يقترب أو "على وشك" مخالفة سياساتنا".وتابع "تطبق سياساتنا على كل أنواع المحتوى في المنصة بما في ذلك التعليقات والروابط والصور المصغرة ويتم مراجعة السياسات بشكل دوري للتأكد من أنها محدثة، كما أن لدينا مجموعة سياسات صارمة تحدد أنواع الإعلانات المسموح بها، فلو لم يلتزم المعلن بالسياسات، يتم حظره من عرض إعلانات على منصتنا، ونحتفظ بالحق في وقف حسابه على إعلانات جوجل لمنعه من عرض الإعلانات على أي من منصاتنا الرئيسة".وأردف: الأهم، هو الحد من انتشار المحتوى المخالف لإرشادات "يوتيوب"، وهذا النوع من المحتوى لا يتخطى حدود سياساتنا بشكل واضح، كالمحتوى المتعلق بكون الأرض مسطحة على سبيل المثال، وينظر خبراء تقييم المحتوى الخارجيون إلى عدة عوامل لتحديد المحتوى على وشك مخالفة الإرشادات، مثل إذا كان المحتوى غير دقيق أو مضللا، أو غير حساس أو ضارا أو يحتمل أن يسبب ضررا، ثم يتم تجميع التقييمات لتحديد نتيجة عن احتمال وجود معلومات خاطئة خطرة أو على وشك مخالفة سياساتنا، أي فيديو تم تصنيفه أنه على وشك مخالفة السياسات، نحرص على الحد من انتشاره".وكشف أمين أنه بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2021 قامت المنصة بإزالة أكثر من 3.7 مليون فيديو بسبب مخالفة إرشادات "يوتيوب"، و92 في المائة تم رصدها لأول مرة من خلال أنظمة "يوتيوب" الآلية، كما أن 74 في المائة من الفيديوهات التي تم إزالتها كان لديها أقل من عشر مشاهدات ومن بينها 34 في المائة لم تحصل على أي مشاهدات على الإطلاق، ما يبين أن أنظمة تعلم الآلة كانت قادرة على اتخاذ إجراءات ضد الفيديوهات المخالفة قبل ما يظهر تأثيرها في "يوتيوب".وحول آلية عمل المنصة، طورت "يوتيوب" خوارزميات للتعرف على إشارات تساعد على تحديد قنوات تتسم بالخبرة، والمصداقية والموثوقية في موضوعات محددة، وتتعاون "يوتيوب" مع ناشري الأخبار والصحافة من خلال مجموعة من البرامج والمنتجات والشراكات من خلال مبادرة أخبار "جوجل" جزء مهم من إبراز المصادر الموثقة.وحول الأرباح التي يجنيها صانعو المحتوى في السعودية، قال طارق، "شهدنا علامات نمو ملحوظ وسط صناع المحتوى في المملكة، فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة قنوات يوتيوب التي تحقق إيرادات بقيمة أكثر من 100 ألف ريال سعودي بـأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي وأكثر من نصف وقت المشاهدة للمحتوى الذي تنشئه القنوات في السعودية يأتي من مشاهدين خارج السعودية، ما يساعد على مشاركة قصصهم مع العالم.وحول آلية احتساب الأرباح لصانعي المحتوى أكد أمين أن المنصة رفعت مستوى المعايير المطلوبة ليتمكن صناع المحتوى من كسب الأرباح من "يوتيوب" من خلال الانضمام إلى برنامج شركاء "يوتيوب" ويتم مراجعة جميع الطلبات من قبل فريق "يوتيوب" مع مراعاة مسؤوليتنا، للتأهل والتقديم في البرنامج يجب أن يكون هناك 1000 مشترك على القناة و4000 ساعة مشاهدة مؤهلة على مدار 12 شهرا، والأهم، عدم وجود أي مخالفات لإرشادات "يوتيوب"، وبعد موافاة الشروط الأساسية وتقديم القناة للطلب، تتم مراجعته من فريق "يوتيوب"، ومن ثم يتمكن صناع المحتوى من كسب الأرباح من الإعلانات على فيديوهاتهم وجزء من اشتراكات YouTube Premium.وكشف طارق أن 82 في المائة من المستخدمين في المملكة الذين تراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما أكدوا أن منصة يوتيوب ساعدتهم في العثور على نصائح مفيدة أو تعلم كيفية القيام بأمر ما، وبحسب استبيان أجرته Ipsos فإن 77 في المائة من المشاركين في الاستبيان في منطقة الشرق الأوسط أكدوا أن منصة يوتيوب ساعدتهم في تعلم مهارات جديدة.