تطبيق Fitari Fitness Alarm Clock منبه متطور يساعد المستخدمين بشكل ذكي

حيث تكمن فكرة التطبيق الجديد في تقديم منبه لا يمكن تجاهله نظرا إلى أنه يتعين على المستخدم تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإيماءات باستخدام هاتفه الذكي لإيقاف تشغيل المنبه، على سبيل المثال، تشغيل الضوء أو المشي في دوائر، أو حتى هز الهاتف الذكي، وهنا يستخدم التطبيق مختلف مستشعرات الهاتف لجعل الأمور دقيقة والتأكد من أن المستخدم قد أفاق من نومه.
وتم تطوير التطبيق خصيصا للمستخدمين الذين يواجهون صعوبة أو مشكلة في النهوض، فإذا كان المستخدم من الأشخاص الذين يعتمدون على خيار "الغفوة" ويعانون هذا الأمر، فإن التطبيق سيكون الحل الأفضل لهم.
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