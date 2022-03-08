تطبيق Fitari Fitness Alarm Clock منبه متطور يساعد المستخدمين بشكل ذكي

لعل مشكلة الاستيقاظ باكرا هي من أكثر المشكلات التي تواجه المستخدمين سواء الطلاب أو الموظفون أو أي شخص آخر، ومع المزايا التي توفرها تطبيقات المنبه في الهواتف الذكية، إلا أن عديدا من المستخدمين يواجهون مشكلة أنهم يقومون بإغلاق المنبه صباحا دون إدراكهم بذلك، وهنا يأتي دور تطبيق المنبه الذكي Fitari Fitness Alarm Clock الذي يمكن أن يصبح التطبيق الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستخدمين لاعتماده على حلول وأدوات ذكية لضمان استيقاظ المستخدمين في الوقت المراد وعدم الوقوع في المشكلة التي يعانونها كل صباح.حيث تكمن فكرة التطبيق الجديد في تقديم منبه لا يمكن تجاهله نظرا إلى أنه يتعين على المستخدم تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإيماءات باستخدام هاتفه الذكي لإيقاف تشغيل المنبه، على سبيل المثال، تشغيل الضوء أو المشي في دوائر، أو حتى هز الهاتف الذكي، وهنا يستخدم التطبيق مختلف مستشعرات الهاتف لجعل الأمور دقيقة والتأكد من أن المستخدم قد أفاق من نومه.وتم تطوير التطبيق خصيصا للمستخدمين الذين يواجهون صعوبة أو مشكلة في النهوض، فإذا كان المستخدم من الأشخاص الذين يعتمدون على خيار "الغفوة" ويعانون هذا الأمر، فإن التطبيق سيكون الحل الأفضل لهم.