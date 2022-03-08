وول ستريت في مهب تداعيات ارتفاع أسعار النفط

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على انخفاض حاد اليوم إذ تسبب احتمال فرض حظر على واردات النفط من روسيا في دفع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما وغذى مخاوف حيال تزايد التضخم.

وأغلق المؤشر ناسداك منخفضا أكثر من 20 بالمئة عن مستوى إغلاقه القياسي المسجل في 19 نوفمبر تشرين الثاني في حين هبط المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من عشرة بالمئة من مستوى إغلاقه القياسي الذي سجله في الرابع من يناير كانون الثاني.

وبحسب بيانات أولية، أنهى داو جونز الجلسة منخفضا 795.24 نقطة، أو 2.37 بالمئة، إلى 32819.56 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 128.65 نقطة، أو 2.97 بالمئة، ليغلق عند 4200.22 نقطة.

وهوى المؤشر ناسداك المجمع 476.76 نقطة، أو 3.58 بالمئة، ليغلق عند 12836.68 نقطة.

وجاءت أسهم آمازون ومايكروسوفت وأبل بين أكبر الضاغطين على ستاندرد اند بورز 500 كما هبطت أسهم القطاع المالي. لكن أسهم قطاع المرافق، أحد القطاعات الدفاعية في سوق الأسهم، أغلقت مرتفعة.