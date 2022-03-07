السعودية توقع برنامج تنفيذي في مجال الطيران المدني مع البحرين

وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم، برنامج تنفيذي في مجال الطيران المدني مع حكومة مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس في العاصمة الرياض.

ووقع البرنامج من جانب المملكة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، فيما وقعها من جانب حكومة مملكة البحرين وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد.

ويهدف البرنامج إلى تطوير أوجه التعاون في عدة مجالات في الطيران المدني، ويشمل ذلك النقل الجوي، وأمن الطيران وسلامته، وإدارة الحركة الجوية والمطارات.

ويعد معرض الدفاع العالمي 2022 منصة فريدة تجمع المعنيين بصناعة الدفاع حول العالم لتعزيز أواصر التعاون بينهم وتمهيد الطريق لبناء الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث الابتكارات والإمكانات عبر جميع الأنظمة الدفاعية، ويجمع روّاد قطاع الدفاع والأمن الدوليّين تحت سقف واحد؛ ليستعرض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع عبر البر والبحر والجو وأمن المعلومات والفضاء.