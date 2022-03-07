أداء متباين للأسهم الأمريكية وسط قلق بشأن التضخم

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بداية تداولاتها اليوم الاثنين، إذ دفع احتمال فرض حظر على واردات النفط من روسيا سعر خام برنت ليقفز فوق 130 دولارا للبرميل وزاد القلق من صعود حاد للتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.10 في المائة إلى 33579.75 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4327.01 نقطة، بحسب "رويترز".

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.11 في المائة إلى 13328.36 نقطة.