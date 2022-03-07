وزارة الدفاع تستقبل ضيوفها من وزراء الدفاع ومن ينوبهم في معرض الدفاع العالمي

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ضيوف الوزارة من وزراء للدفاع ونواب، وذلك لحضور معرض الدفاع العالمي، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسط مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وتجول الضيوف خلال الزيارة، في جناح وزارة الدفاع المشارك في المعرض، مطلعين على رحلة تطوير الوزارة، وما حققته من إنجازات في حماية الوطن ومقدراته براً وبحراً وجواً، إضافة إلى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.