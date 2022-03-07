"موسم الرياض" يواصل تحطيم الأرقام باستقبال 13 مليون زائر منذ فبراير الماضي

تزايد أعداد زوار موسم الرياض خلال 8 أيام لأكثر من مليون زائر، حيث وصل عددهم الإجمالي أكثر من 13 مليونًا، بعد إعلان الموسم وصوله إلى 12 مليون زائر في 26 فبراير الماضي، مما يدل على التسارع الكبير في ارتفاع أعداد الزوار، وحجم الإقبال الواسع على مناطق الموسم وفعالياته المتنوعة.

وتميز موسم الرياض بتزايد وتيرته الترفيهية وتصاعد أعداد زياراته منذ اللحظة الأولى لانطلاقه في 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار #تخيل_أكثر، بدءًا من افتتاحه الذي مثل كرنفالًا عالميًّا حضره ما يزيد عن ربع مليون زائر، منهم سفراء ودبلوماسيون من 17 دولة، جميعهم شهدوا مسيرته الاستثنائية التي مثلت أول حدث من نوعه على مستوى المنطقة.

وحقق الموسم خلال الفترة الماضية جملة من المنجزات، في صور اكتملت فيها معادلة الخيارات الترفيهية، مثل كأس موسم الرياض للصقور، وكأس مارادونا، ومعرض المجوهرات النادرة، ومعرض الرياض للسيارات، ومعرض صنع في السعودية، ومعرض العطور، وافتتاح فعاليات جديدة ومتلاحقة في عدد من المناطق، أبرزها منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي تعد موقعًا باذخًا ومليئًا بخيارات الترفيه العالمية، فضلًا عن تسجيل 5 أرقام قياسية في الموسوعة العالمية جينيس.

وأقيمت في مناطق موسم الرياض مجموعة كبيرة من الفعاليات الاستثنائية تضمنت عددًا من المسرحيات، والأمسيات المتنوعة، فضلًا عن الحفلات الغنائية المتنوعة لعدد من الفنانين العرب، سواء في المسارح أو المطاعم التي امتزجت فيها مذاقات الأطعمة بروح العزف والموسيقا.