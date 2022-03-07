أمير قطر يبحث مع نائب وزير الدفاع التنسيق والتعاون في المجال الدفاعي

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.

‎ونقل الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأمير قطر، وتمنياتهما لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار، فيما حمّل الشيخ تميم بن حمد الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى قيادة المملكة.

‎وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين.

وقال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "تربطنا بأشقائنا في قطر روابط أخوة ومصير مشترك، فالعلاقة مع قطر الشقيقة وقائدها الشيخ تميم بن حمد ترجمها حديث سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-قبل أيام بأننا "أصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ" فبحكمة قادتنا نحن ماضون جميعًا بمشيئة الله في تحقيق الخير والنماء لصالح أوطاننا".