وزير الخارجية يستقبل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا أولتا جاتشكا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول الاستقبال سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.