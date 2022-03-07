التجارة الروسية الصينية تسجل في يناير وفبراير أعلى معدل نمو في 12 عاما

أظهرت بيانات جرى نشرها اليوم أن تجارة الصين مع روسيا سجلت نموا بنحو 40% مطلع 2022 وهو أعلى معدل في أكثر من عقد في وقت يتطلع فيه الجميع للعلاقات بين بكين وموسكو في ظل التصعيد في أزمة أوكرانيا.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" فقد ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 38.5 % إلى 26.4 مليار دولار عن 2021 وذلك في البيانات المجمعة لشهري يناير وفبراير. وهذا الارتفاع في معدل النمو هو الأعلى لأول شهرين من العام منذ 2010.

كما أن نمو التجارة الثنائية يمثل ضعف زيادة النسبة المئوية الإجمالية لنمو تجارة الصين خلال نفس الفترة ووصلت الواردات من روسيا إلى 13.8 مليار دولار بارتفاع 35.8 %. كما ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا 41.5 % في يناير وفبراير إلى 12.6 % مليار دولار وهو الأعلى بين جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين.