أسهم أوروبا تنخفض لأقل مستوى في عام لاحتمال حظر النفط الروسي

وصلت أسهم أوروبا لأدنى مستوى في عام اليوم مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 % بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 % وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 % منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير وهو ما أدخله في دائرة السوق التى يهيمن عليها الإقبال على البيع.

وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلا باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 % فقط بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 % والمؤشر الإيطالي 2.9 %.

ووصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب 130 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 2008 بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده وحلفاءها الأوروبيين ينظرون في أمر حظر واردات النفط الروسية.

وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 % وشركات التعدين 3.7 % مما جعل القطاعين هما الوحيدان المرتفعان. وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 و 5 %.