بعد خوف من نقص الإمدادات .. أسعار الغاز في أوروبا ترتفع لمستوى قياسي جديد

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم ليسجل مستوى قياسيا جديدا بضغط من إعلان أمريكا أنها تدرس فرض قيود على واردات نفط روسيا الأمر الذي يزيد مخاوف الإمدادات في أسواق الطاقة. وقفز سعر الغاز الهولندي القياسي الأوروبي تسليم الشهر القادم 17 % مسجلا سعرا غير مسبوق عند 225 يورو للميجاواط الساعة.

وبذلك تواصل أسعار الغاز الارتفاعات التي بدأتها مع هجوم روسيا على أوكرانيا وما أعقب هذا من عقوبات دولية استهدفت موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم. كما ارتفعت أسعار النفط الخام متجاوزة 139 دولارا للبرميل في لندن اليوم الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الروسي والتي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا غير مشمولة بالعقوبات في الوقت الراهن. ورغم أن ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا لا يزال مستقرا فإن التجار يتأهبون لأية اضطرابات محتملة.