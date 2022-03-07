الأسهم اليابانية تسجل أكبر انخفاض في 5 أسابيع مع ارتفاع أسعار النفط

سجل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على خمسة أسابيع اليوم إذ لم تظهر أي علامات على قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى وزيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمي.

وفقد المؤشر نيكي 2.94 % ليغلق عند 25221.41 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 27 يناير . وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 25006.26 بالقرب من مستوى 25000 نقطة الذي يمثل حاجزا نفسيا بحسب رويترز.

وخالف قطاع الطاقة الفرعي الاتجاه العام إذ ارتفع 4.81 % بعد أن أدت المخاوف من توقف إمدادات النفط الروسية قريبا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.76 % .



