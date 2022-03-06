48.73 مليار ريال أرباح البنوك السعودية في 2021.. نمت 59.6%

حققت المصارف المدرجة في السوق السعودية نموا في صافي أرباحها المجمعة خلال العام الماضي 2021 حيث بواقع 59.6 في المائة مقارنة بعام 2020.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد دعمت المخصصات المتراجعة من أعمال البنوك في العام الماضي، بالإضافة إلى الزيادة في دخل الاستثمار ومحافظ التمويل للبنوك.



حيث حقق قطاع البنوك المدرجة في السوق السعودية (10 بنوك) صافي أرباح خلال العام الماضي بلغت 48.73 مليار ريال، مقابل نحو 30.53 مليار ريال للعام السابق له.

وحول نتائج البنوك بشكل تفصلي، فقد أثرت نتائج بنك ساب على القطاع بعد تحقيق البنك ارباح 3.2 مليار ريال مقارنة بصافي خسارة 4.16 مليار ريال والتي عبر عنها البنك إلى إثبات قيمة الشهر لعملية الاندماج مع البنك الأول، وهو حدث محاسبي لمرة واحدة.



كذلك نجد نمو لصافي أرباح البنوك المتبقية وبنسب متفاوتة، حيث كان بنك الجزيرة الأكثر نموا في العام الماضي وبنسبة تجاوزت 2850 في المائة، تلاه البنك السعودي الفرنسي بعدما نمت أرباحه الصافية 120 في المائة.

في حين كان النمو أقلا عند بنك العربي والذي نمى بـ 5.1 في المائة فقط، تلاه البنك السعودي للاستثمار بنمو 8.4 في المائة.

المخصصات تتراجع في 2021

وبحسب البيانات الأولية للبنوك نجد تراجع في المخصصات حيث بلغت مخصصات البنوك المدرجة ما يزيد عن 12.3 مليار ريال مقارنة بنحو 16.3 مليار ريال في عام 2020، وتشكل هذه المخصصات تراجعا بنحو 24.4 في المائة.

وتصدر بنك ساب التراجع بالمخصصات السنوية وبنحو 72.2 في المائة، لتبلغ 454 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.63 مليار ريال للعام 2020، تلاه البنك السعودي الفرنسي والتي بلغت المخصصات المجنبة 1.02 مليار وبانخفاض 63.7 في المائة.

ورغم تراجع المخصصات المجمعة للبنوك الا أنها نمت بشكل قوة في البنك الأهلي السعودي لتبلغ 3.93 مليار ريال مقارنة بنحو 1.95 مليار ريال للعام الذي سبقه (101%)، فيما صعدت المخصصات في مصرف الراجحي 8.3 في المائة لتبلغ 2.34 مليار.



محفظة التمويل والودائع تنمو في 2021

نمت محافظ التمويل للبنوك العام الماضي بنحو 25.7 في المائة وهو نمو أعلى من عام 2020 والتي نمت به المحافظ 12.8 في المائة، ويعزي ذلك على النمو الكبير في التمويل العقاري بشكل رئيسي، حيث بلغت 1.94 تريليون ريال.

وكان مصرف الراجحي الأكثر نموا بمحفظة التمويل يليه البنك الأهلي وبنمو 43.4 و43 في المائة، في حين كان النمو أقلا في كل من البنك السعودي للاستثمار وبنك ساب بنحو 5 و9.3 في المائة.

أما الودائع فقد نمت بنهاية العام بنحو 19.8 في المائة، لتبلغ 2.12 تريليون ريال، حيث كان البنك الاهلي السعودي الأكثر نموا بنحو 41 في المائة، تلاه مصرف الراجحي بنحو 33.8 في المائة.

أما مصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار فإن نمو الودائع كان ضعيفا وبنسب بلغت 1.3 و2.3 في المائة على الترتيب، في حين انخفضت الودائع في بنك واحد فقط وهو بنك ساب وبنحو 1.2 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية