 تدشين مشروع التلال السكني بالجبيل على مساحة مليون متر مربع

دشَّن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم، مشروع التلال – دارين في محافظة الجبيل على مساحة تبلغ حوالي مليون متر مربع.

ويحتوي المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية؛ على العديد من الأنشطة الرياضية والخدمات والمسطحات الخضراء ونوافير المياه وألعاب الأطفال؛ يفصل بين المسطحات الخضراء والجزيرة الاصطناعية ممر مائي بعرض 60 مترا وطول 1500 متر يتم الوصول إليها عبر 3 جسور خشبية، وجسر خرساني يؤمن الوصول إلى مرافق القاعدة الجوية وشركه أرامكو.

فيما تحتوي الأنشطة الرياضية على ملاعب لكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب للأطفال، مع وجود أربع منحدرات لقوارب الكاياك يتم الوصول إليها عبر الكورنيش البحري الذي يمتد على طول القناة المائية (حوالي 1.5 كلم)، وتنتشر العديد من دورات المياه على مساحة المشـروع، إضافة إلى وجود 1100موقف للسيارات، ومحطة ضخ لمياه الري وخزان للمياه بسعة 14 ألف متراً مكعباً.

يُذكر أن المشروع سمي بمشروع التلال لبناء مسطحات خضراء وأشجار وممرات على 8 تلال منتشرة على مساحة المشروع يتراوح ارتفاعها ما بين 11 و 14 متراً تطل على الخليج العربي، ويقع إلى الجنوب من مشروع الغانم الذي يتألف من مراكز للتسوق (مول) وفنادق ومارينا للقوارب.