الصين: لا يمكن أن نعتمد على الأسواق العالمية من أجل الأمن الغذائي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج في اجتماع سياسي إن الصين لا يمكن أن تعتمد على الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شي القول خلال اجتماع حضره أعضاء المؤتمر التشاوري السياسي إن الصين يجب أن تركز على أسواقها الغذائية المحلية، مع التأكد من التمتع بمستوى ملائم من القدرة على الاستيراد.

كما أكد شي على حماية الأراضي الزراعية والتنمية التكنولوجية لسوق البذور للمساعدة في حل مشاكل الأمن الغذائي.