ارتفاع أرباح بنك الرياض 27 % إلى 6 مليار ريال في 2021

أعلن بنك الرياض عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حقق البنك صافي الربح 6 مليار ريال بارتفاع 27 % عن العام السابق حين سجل البنك صافي ربح قدره 4.7 مليار ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 27.8٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.1٪ نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى والاستثمارات، بالإضافة الى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2٪. ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات ، وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ، وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية.

