"تاسي" يغلق مرتفعا فوق مستوى 12800 نقطة بسيولة 11.28 مليار ريال



ارتفعت الاسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأحد مدعومة بصعود أسهم قطاع والمواد الاساسية وإدارة وتطوير العقارات، ويأتي مكاسب السوق رغم تراجع قطاع البنوك بأكثر من 1 في المائة.

وارتفع المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم بـ 48 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 12804 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 11.28 مليار ريال.

وتركزت سيولة الجلسة على أسهم أرامكو السعودية وسابك بالإضافة إلى البنك الأهلي السعودي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 276.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 432.4 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام بدعم من ارتفاع سهم سابك للمغذيات الزراعية 7 في المائة، ليواصل السهم ارتفاعه وللجلسة السابعة على التوالي.

أيضا ارتفع سهم سبكيم 5.7 في المائة، ليعزز السهم من مستوياته التاريخية بعد صعوده وللجلسة السادسة على التوالي، في حين أرتفع سهم معادن 2.9 في المائة.



وأعلنت مجموعة تداول عن نمو أرباحها للعام الماضي 17.4 في المائة لتصل إلى 587.7 مليون ريال بعدما نمت الإيرادات 8 في المائة، في حين أعلن مجلس الإدارة عن توصيته بتوزيع ارباح نقدية بواقع 3 ريالات للسهم وبقيمة تبلغ 360 مليون ريال عن عام 2021.



إلى ذلك، صعدت أسهم 144 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم صادرات والاتحاد بالحد الأعلى، تلاه سهم بن داود المرتفعة 9 في المائة.



في المقابل، هبطت أسهم 59 شركة تصدرها أسهم اتحاد الخليجية الاهلية للتأمين والبنك العربي بواقع 3.8 في المائة لكل منهما، تلا ذلك أسهم العربية للتعهدات الفنية 3.4 في المائة.