أحدث المستجدات للأزمة الروسية الأوكرانية

طلب من المصارف الروسية عدم نشر ميزانياتها

طلب البنك المركزي الروسي من المصارف التوقف عن نشر أرقام أدائها المالي بسبب العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا وتهدد بتدمير القطاع المصرفي ومدخرات الناس.

تم استبعاد بعض أكبر المصارف في روسيا من نظام "سويفت" المالي العالمي، مما حد من قدرتها على التعامل مع الخارج. وانهارت العملة الروسية وفُرضت قيود على شراء العملات لدعم الروبل.

وقال المصرف المركزي "اتخذ بنك روسيا قرارا بالحد مؤقتا من حجم نشر مؤسسات الائتمان للميزانيات على مواقعها وموقع مصرف روسيا". وأضاف أن "الأمر يتعلق بالحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان بسبب عقوبات من الدول الغربية".



"موديز" تخفض تصنيف روسيا

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى ‭‭Ca‬‬ اليوم الأحد وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.

وقالت الوكالة إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو "مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون"، بحسب "رويترز" .

وأضافت "بمستوى التصنيف ‭‭Ca‬‬ تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60 في المائة".

بوتين: لن نوقف العمليات العسكرية إلا بتلبية مطالبنا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.

وأضاف: إن العملية تسير وفقا للخطة والجدول الزمني وإنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجا بناء في المحادثات ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض.

روسيا: مدفوعات السندات السيادية ستعتمد على العقوبات

قالت وزارة المالية الروسية اليوم الأحد إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد من الناحية العملية على العقوبات التي يفرضها الغرب.

روسيا: الدول التي تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها ستكون قد دخلت الصراع

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله اليوم الأحد إن أي دولة تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها لشن هجمات على روسيا يمكن اعتبار أنها دخلت الصراع.

وأضاف "استخدام شبكات المطارات الخاصة بهذه الدول قاعدة لطائرات عسكرية أوكرانية، واستخدامها لاحقا ضد القوات المسلحة الروسية، ربما يُنظر إليه على أنه مشاركة من هذه الدول في نزاع مسلح".