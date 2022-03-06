16 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 398 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 16 صفقة خاصة بقيمة 398.1 مليون ريال على 10.16 مليون سهم تمت على عدد من الأسهم المدرجة، وذلك على النحو التالي :

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة العربي 26 4,000,000 104,000,000 العربي 26 300,000 7,800,000 العربي 26 2,300,000 59,800,000 الأهلي 63.5 300,000 19,050,000 الأهلي 63.5 150,000 9,525,000 الأهلي 63.5 130,000 8,255,000 الأهلي 63.5 350,000 22,225,000 الأهلي 63.5 79,000 5,016,500 الأهلي 63.5 102,511 6,509,449 الأهلي 63.5 110,000 6,985,000 الأهلي 63.5 110,000 6,985,000 الأهلي 63.5 280,000 17,780,000 الأهلي 63.5 250,000 15,875,000 الأهلي 63.5 370,000 23,495,000 الأهلي 63.5 395,000 25,082,500 الأهلي 63.5 940,000 59,690,000