16 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 398 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 16 صفقة خاصة بقيمة 398.1 مليون ريال على 10.16 مليون سهم تمت على عدد من الأسهم المدرجة، وذلك على النحو التالي :
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
العربي
|
26
|
4,000,000
|
104,000,000
|
العربي
|
26
|
300,000
|
7,800,000
|
العربي
|
26
|
2,300,000
|
59,800,000
|
الأهلي
|
63.5
|
300,000
|
19,050,000
|
الأهلي
|
63.5
|
150,000
|
9,525,000
|
الأهلي
|
63.5
|
130,000
|
8,255,000
|
الأهلي
|
63.5
|
350,000
|
22,225,000
|
الأهلي
|
63.5
|
79,000
|
5,016,500
|
الأهلي
|
63.5
|
102,511
|
6,509,449
|
الأهلي
|
63.5
|
110,000
|
6,985,000
|
الأهلي
|
63.5
|
110,000
|
6,985,000
|
الأهلي
|
63.5
|
280,000
|
17,780,000
|
الأهلي
|
63.5
|
250,000
|
15,875,000
|
الأهلي
|
63.5
|
370,000
|
23,495,000
|
الأهلي
|
63.5
|
395,000
|
25,082,500
|
الأهلي
|
63.5
|
940,000
|
59,690,000
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