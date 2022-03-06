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أسواق الأسهم- السعودية

16 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 398 مليون ريال

16 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 398 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 16 صفقة خاصة بقيمة 398.1 مليون ريال على 10.16 مليون سهم تمت على عدد من الأسهم المدرجة، وذلك على النحو التالي :

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

العربي

26

4,000,000

104,000,000

العربي

26

300,000

7,800,000

العربي

26

2,300,000

59,800,000

الأهلي

63.5

300,000

19,050,000

الأهلي

63.5

150,000

9,525,000

الأهلي

63.5

130,000

8,255,000

الأهلي

63.5

350,000

22,225,000

الأهلي

63.5

79,000

5,016,500

الأهلي

63.5

102,511

6,509,449

الأهلي

63.5

110,000

6,985,000

الأهلي

63.5

110,000

6,985,000

الأهلي

63.5

280,000

17,780,000

الأهلي

63.5

250,000

15,875,000

الأهلي

63.5

370,000

23,495,000

الأهلي

63.5

395,000

25,082,500

الأهلي

63.5

940,000

59,690,000
 
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