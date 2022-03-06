إصدرات الصين من السندات الجديدة في يناير عند 712 مليار دولار

بلغ إجمالي إصدار السندات في الصين 4.51 تريليون يوان (حوالي 712 مليار دولار أمريكي) في يناير الماضي، وفقا لبيانات من البنك المركزي.

وتظهر البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إصدار سندات الخزانة بلغ 466 مليار يوان، فيما بلغ إصدار سندات الحكومات المحلية 698 مليار يوان.

وفي يناير وصل إصدار السندات المالية إلى 797 مليار يوان، بينما بلغ إصدار سندات الشركات 1.33 تريليون يوان. ووصل حجم إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول إلى 25 مليار يوان، وسجلت قيمة إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 1.13تريليون يوان.