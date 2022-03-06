جموع المصلين تؤدي صلاة الفجر في المسجد الحرام دون تباعد جسدي

أدى جموع المصلين اليوم صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي وذلك بعد قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ويوفر المسجد الحرام بيئة صحية وآمنة حيث يتم تنقية هواء التكييف داخله 9 مرات يوميا وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق عبر أجهزة تكييف خاصة كما تتم تنقية الهواء 100 % عبر عدة مراحل منها سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد بواسطة مراوح السحب حيث يوجه الهواء للفلاتر التي يتم تنظيفها يوميا ثم يصل لوحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري فيها التي تستخدم الماء للتبريد عبر مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من الشامية وأجياد وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد عبر 3 فلاتر أخرى.

كما يواصل 4000 عامل وعاملة القيام بأعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين حيث يتم غسله 10 مرات يوميا باستخدام أحدث الآليات التي وفرتها القيادة لضمان صحة وسلامة القاصدين عند أداء النسك والعبادات.