صندوق النقد يحذر: تداعيات «مدمرة» للحرب على الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون "مدمرة أكثر" إذا تصاعد النزاع.وبحسب "الفرنسية"، قال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة "في وقت لا يزال الوضع متقلبا جدا والمشهد غير مستقر، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدا في الأساس"، مضيفا "في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمرا أكثر".وتوقع الصندوق تقديم طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع، وإنه يجري محادثات حول خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.وبحسب "رويترز"، أضاف الصندوق في بيان أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا.وقال صندوق النقد الدولي "في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل .. الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضا تأثير خطير في الاقتصاد العالمي".