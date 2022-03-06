الخطأ التاريخي لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي

في وقت سابق، لاحظ صديق مقرب حقق نجاحا مذهلا في حياته المهنية في مجال التكنولوجيا، أن اتخاذ قرار أولي دون المستوى الأمثل من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة لاحقة من القرارات السيئة. ويطلق خبراء الاقتصاد على ذلك "توازنات متعددة". يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه، وهو المؤسسة النقدية الأكثر نفوذا في العالم، في خضم مثل هذا الموقف فيما يتعلق بالتضخم - مع تداعيات تتجاوز إلى حد كبير، الاقتصاد والشؤون المالية في الولايات المتحدة.

بدأت المرحلة الأولية من خطأ التضخم المستمر الذي ارتكبه بنك الاحتياطي الفيدرالي - وهو خطأ من المرجح أن يتم تذكره باعتباره أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها البنك على الإطلاق - مع التصنيف الخاطئ الذي طال أمده في العام الماضي، واستبعاد الزيادات في الأسعار باعتبارها "مؤقتة". وعلى الرغم من الأدلة الواضحة بشكل متزايد على استمرار ديناميكيات التضخم المرتفعة، فقد تجاهل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الإشارات مرارا وتكرارا، وفشل بشكل خاص في الاستجابة للتحذيرات التي أعربت عنها الشركات بشأن مطالب الأرباح الواحدة تلو الأخرى.

وليس من الواضح تماما ما السبب وراء الخطأ الأولي الذي ارتكبه بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع التضخم. والأمر الذي يظل محيرا أن صناع السياسات كانوا حرصاء في أغلب 2021 على تأكيد مطالبهم "المؤقتة"، بدلا من إظهار التواضع عندما تبث خطأ توقعاتهم بشأن التضخم بشكل متكرر وعلى نحو صارخ.

حتى اليوم، يعمل المسؤولون على منع إعادة بناء مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تراجعت بشدة من خلال عدم توضيح سبب ارتكابهم هذا الخطأ الذي طال أمده. أعتقد أن السبب ينطوي على مزيج من التكتم المعرفي، وفقدان التركيز، وعدم الرغبة في الاعتراف بالخطأ، والإحجام عن التخلي عن "إطار نقدي جديد" سرعان ما أصبح قديما وغير مجد.

وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر ) 2021، أعلن جيروم باول، رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي - أخيرا وفي وقت متأخر -، أن الوقت قد حان "للتخلي" عن استخدام مصطلح "مؤقت". لكن بعد ذلك، جاءت المرحلة الثانية من أخطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي متعددة الجوانب. وكانت التعديلات السياسية التي أعقبت تصريح باول متواضعة للغاية، حيث أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن برنامجه الواسع النطاق لشراء الأصول، والمعروف باسم التيسير الكمي QE، سينتهي بالكامل بحلول آذار (مارس) 2022.

في هذه المرحلة، كان يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بأمرين لاستعادة مصداقيته المتعلقة بالتضخم والاحتفاظ بالسيطرة الكافية على خطاب سياسته. أولا، كان ينبغي أن يشرح سبب فشل توقعات التضخم على هذا النحو السيئ، وكيف يمكن تعديل نماذج التنبؤ الخاصة به لتقليل الأخطاء المستقبلية. ثانيا، كان يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات سياسية أولية مهمة وتقديم إرشادات حول الإجراءات التالية.

وبعد فشله في القيام بالأمرين، دخل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك في المرحلة الثالثة من الخطأ التاريخي الذي ارتكبه بفقدان السيطرة على خطابه السياسي، في الوقت الذي كانت فيه قراءات التضخم تزداد سوءا.

إن الحقيقة التي مفادها أنه في أواخر شباط (فبراير) 2022، كان يواصل ضخ مقدار كبير من السيولة من خلال برنامج التيسير الكمي، على الرغم من أن التضخم كان يبلغ 7.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، تعد مثالا جيدا على الفجوة الكبيرة التي أحدثها بنك الاحتياطي الفيدرالي بنفسه. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من الدعوات إلى التصرف، رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الوقف الفوري لبرنامج التيسير الكمي في اجتماعيه اللذين عقدهما في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) بشأن السياسة العامة.

كل هذا يقودنا إلى الوضع الحالي. تستمر قراءات التضخم المفاجئة في الاتجاه الصعودي، وستزيد الأزمة الروسية الأوكرانية من خطر حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود. ومن ناحية أخرى، عرض المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظر مختلفة علنا فيما يتعلق بكيفية تعامل البنك المركزي مع كل من رفع أسعار الفائدة، وخفض ميزانيته العمومية المتضخمة التي بلغت تسعة تريليونات دولار.

وفي ظل غياب التوجيه المناسب من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، سارعت السوق إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار سبع إلى ثماني مرات في 2022 وحده. ويرى بعض محللي وول ستريت أنها قد تصل إلى عشرة ارتفاعات، بما في ذلك ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيعقد في منتصف آذار (مارس) الجاري. وحث آخرون بنك الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ زيادة طارئة في معدل الاجتماعات المشتركة.

إن سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي دون المستوى الأمثل على مدى الـ12 شهرا الماضية تعني أن قراره السياسي التالي من المحتمل أيضا أن يكون دون المستوى المطلوب. حتى لو كان لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي شعور جيد إزاء أفضل استجابة سياسية في الوقت الراهن، فمن غير المرجح أن يتمكن من تنفيذها، نظرا إلى مدى تخلف صناع السياسة عن الواقع الاقتصادي. لإعادة صياغة النكتة الأيرلندية القديمة، لا يمكنك الحصول على أفضل سياسة بدءا من هذه المرحلة.

وبدلا من أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق انتقال سلس للاقتصاد الأمريكي، يتعين عليه الآن أن يحكم على ما يشكل البديل الأقل ضررا. مثل هذا الاختيار يشبه الاضطرار إلى اختيار قميص متسخ بالفعل لأنه لم يعد هناك مزيد من القمصان النظيفة. وهذه ليست نظرة مبشرة.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2022.