169.52 ميجابت متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في السعودية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، تقرير "مقياس" للربع الأخير من العام 2021م، الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات في المملكة.

ويكشف التقرير الربعي عن متوسط سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، كما يقارن بين سرعات التحميل والرفع لدى مقدمي الخدمة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا.

وأظهرت نسخة الربع الرابع من التقرير الدوري بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 169.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 13.73 %، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 104.19 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 3.89%؛ بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021م بحسب واس .

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 176.81 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 8.91% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2021.

فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 164.59 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 6.57% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2021.

كما كشف التقرير عن قائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مختلف مناطق المملكة.

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر التقرير بلوغ عدد المدن والمحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس 84 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل لـ 368.69 ميجابت مسجلًا تحسنًا بنسبة 0.26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م، إضافة إلى استعراض التقرير لقائمة ترتيب مقدمي الخدمات من حيث تسجيل سرعة الوصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة: (فيس بوك، وإنستقرام، وتويتر، وسناب شات)، حيث سجلت شركة "موبايلي" أسرع زمن وصول لتطبيقي سناب شات وتويتر، فيما اشتركت شركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين في سرعة زمن الوصول لتطبيقي فيس بوك وانستغرام، بينما سجلت شركة زين أفضل أداء بين مقدمي الخدمات فيما يخص جودة بث الفيديو "يوتيوب" عبر الألياف الضوئية.

