283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (283) حالة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (525) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (443) حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة .

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (747119) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (726876) حالة ، والحالات النشطة (11237). بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (9006) حالات "رحمهم الله جميعاً".

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).