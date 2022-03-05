روسيا تجد صعوبة في تصريف نفطها .. الوسطاء ومعامل التكرير يفضلون الابتعاد

بعد أسبوع على بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، تجد موسكو صعوبة في تصريف نفطها رغم المخاوف على إمدادات السوق، إذ يخشى المستوردون مواجهة شجب الرأي العام العالمي وصولا إلى التعرض لعقوبات محتملة مستقبلا فضلا عن صعوبات لوجستية.وأوضحت ليفيا جالاراتي، المحللة لدى مكتب "إينرجي أسبيكتس" أن "مبادلات النفط الخام لا تزال مجمدة ونعد أن 70 في المائة من السوق مشلولة"، مشيرة إلى وطأة شديدة بصورة خاصة على المبيعات بحرا، وفقا لـ"الفرنسية"حرص الغربيون حتى الآن في عقوباتهم على تفادي استهداف قطاع الطاقة، الذي يعد أساسيا لأوروبا، إذ تستورد ألمانيا على سبيل المثال 55 في المائة، من حاجاتها من الغاز من روسيا.لكن إن كانت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب متواصلة، فإن عديدا من الوسطاء التجاريين ومعامل التكرير تفضل الابتعاد عن النفط الروسي رغم الضغوط، التي يواجهها عرض النفط.ويسهم هذا الغموض في ارتفاع الأسعار، التي تسجل في الأساس أرقاما قياسية متتالية، مع وصول سعر نفط برنت المرجعي الأوروبي إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، مقارنة بأقل من 65 دولارا قبل عام.وإلى مخاطر أن تبدل الحكومات الغربية رأيها وتستهدف النفط بعقوباتها، يشير المحللون إلى احتمال تعرض المستوردين لشجب الرأي العام.وفي أوروبا الشمالية، أعلنت مجموعة "نيستي" الفنلندية للتكرير أنها "استعاضت بصورة شبه كاملة عن النفط الروسي بمصادر أخرى قادمة، خصوصا من بحر الشمال"، بحسب ما جاء في بيان.كذلك أعلنت شركة "نيناس" السويدية للقطران وقف شراء المواد الأولية الروسية المصدر. وحسب ليفيا جالاراتي، حتى النفط غير الروسي المصدر من هذا البلد مثل النفط الكازاخستاني يواجه حاليا صعوبة في الخروج من الموانئ الروسية، إذ تتفادى شركات النقل البحري تحميله أيضا.لكنها رأت أن تردد المستوردين قد يتبدد فيما يواصل الغرب استبعاد الطاقة من العقوبات، مضيفة "سيكون في وسعنا أن نرى أي زبائن على استعداد لاستئناف مشترياتهم".وأوضحت "من المفترض أن تعاود الصين والهند وارداتهما بعدما تتم تسوية مسائل الشحن والتأمين وتسديد المدفوعات".غير أنه لن يكون بوسع معامل التكرير الهندية والصينية امتصاص كامل الإنتاج الروسي، إذ يبني كل بلد مصافيه بموجب كميات الخام، التي يعتزم استخدامها، ومن الصعب تكييف البنى التحتية لكميات مختلفة. وتوقع ياراند رايشتاد، رئيس شركة رايشتاد إينرجي للدراسات أن "تتوقف الشركات الغربية عن مساعدة روسيا من خلال التمويل والتكنولوجيا لمشاريعها لاستخراج" النفط. ورأى في مذكرة أنه حتى دون فرض عقوبات مباشرة عليها، فإن الصادرات الروسية ستتراجع بمقدار مليون برميل في اليوم.وأوضح أنه "قد يتم تأخير المشاريع الضخمة مثل مشروع فوستوك أويل، وإلغاء مشاريع أخرى ببساطة، لأن المشاريع النفطية لها مدة صلاحية محدودة".وأعلنت مجموعة "ترافيجورا" العملاقة السويسرية لتجارة المنتجات النفطية الأربعاء أنها "بصدد مراجعة خياراتها بشأن مشاركتها غير المباشرة في فوستوك أويل"، أحد أكبر مشاريع مجموعة روسنفت الروسية في سيبيريا، ويتجه العملاء الأوروبيون في الوقت الحاضر نحو الشرق الأوسط لشراء النفط.