أقوى مكاسب أسبوعية للنفط منذ منتصف 2020 .. ارتفاع برنت 13 % والأمريكي 18 %

تجاوز النفط 111 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس، في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش ارتفع 63 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 111.09 دولار للبرميل، ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع محققة أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 18 في المائة وزيادة خام برنت 13 في المائة.

ويواجه المعروض النفطي مخاطر الشح والانقطاعات الحادة قبل اندلاع الحرب، وقد تفاقمت الأزمة بعد وقوع الحرب في ظل توقعات بفرض عقوبات رسمية على الإمدادات الروسية واختفائها من السوق في الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن أمن تدفقات الطاقة في روسيا أصبح محركا للسوق، بحسب تأكيدات بنك ستاندرد شارتريد.

وتكثف دول الاتحاد الأوروبي حاليا جهودها لتنويع موارد الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على النفط والغاز الروسيين على المدى المتوسط، ولا سيما أن أي إطلاق من المخزون الاستراتيجي للنفط قد يكون أداة ضعيفة في الظروف الراهنة، ولن يمكن من إدارة السوق النفطية بشكل جيد.

وحض عديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الخميس الرئيس جو بايدن على حظر استيراد النفط من روسيا ردا على تدخلها العسكري في أوكرانيا، وهو ما يرفضه البيت الأبيض حتى الآن.

وقالت السناتورة عن ولاية فيرجينيا الغربية شيلي مور كابيتو إنه "يجب على الولايات المتحدة ألا تدعم الحرب في أوكرانيا عن طريق شراء النفط الروسي واستيراده".

ومور كابيتو هي عضو في مجموعة تضم أعضاء من مجلس الشيوخ جمهوريين وديمقراطيين قدّموا مشروع قانون يهدف إلى حظر هذه الواردات، وكثر منهم يمثلون ولايات معروفة بإنتاج النفط.

وقال الرئيس جو بايدن الأربعاء إنه "لم يتم استبعاد أي شيء" بشأن إمكانية وقف هذه الواردات. لكن البيت الأبيض حذر في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار، مثل ارتفاع أسعار الخام، التي قد تضر بالمستهلكين الأمريكيين.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "هدفنا هو أن يكون لكل خطوة نتخذها أقصى تأثير في الرئيس بوتين وأدنى حد من التداعيات على الشعب الأمريكي".

ومع ذلك، تلقت مجموعة أعضاء الكونجرس دعم رئيسة مجلس النواب النافذة نانسي بيلوسي، التي قالت في مؤتمر صحافي "أؤيد ذلك، احظروها".

ورغم عدم فرض عقوبات حتى الآن على قطاع النفط والغاز الروسي، دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل سعر الغاز إلى مستويات قياسية جديدة. بينما تحاول الأسواق حاليا أن تتكيف مع التدهور السريع في الأزمة وهي الأمور التي بدلت أوضاع السوق جذريا خلال أيام قلائل.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عقوبات على روسيا، لكن الإجراءات لم تصل حتى الآن إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية. وحظرت جولة جديدة من العقوبات أعلنها البيت الأبيض الأربعاء تصدير تقنيات تكرير معينة، ما يجعل من الصعب على روسيا تحديث مصافي النفط.

ودعت "لوكويل" المجموعة الثانية في قطاع النفط الروسي إلى إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا، لتصبح بذلك أول شركة روسية كبرى تعارض غزو موسكو لهذا البلد.

وقال مجلس إدارة شركة لوكويل في بيان "ندعو إلى إنهاء سريع للنزاع المسلح وندعم حله دون تحفظ من خلال عملية تفاوض والسبل الدبلوماسية". وقالت المجموعة إنها "قلقة للأحداث المأسوية الحالية في أوكرانيا" معربة عن "تعاطفها العميق مع جميع الذين تضرروا من هذه المأساة"، وأكدت "أنها لا توفر جهدا لمواصلة العمل بطريقة مستقرة في جميع البلدان والمناطق" في العالم. والمجموعة مدرجة في بورصة لندن وليست شركة عامة، على عكس المجموعات الروسية الكبرى الأخرى في مجال الطاقة مثل روسنفت وغازبروم.

وقرر تكتل "أوبك +" الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها ومنهم روسيا عدم زيادة الإنتاج على المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج البالغ 400 ألف برميل يوميا في آذار (مارس)، على الرغم من زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 112.20 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 103.89 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع حاد على التوالي، وإن السلة كسبت نحو 11 دولارا، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 101.22 دولار للبرميل".