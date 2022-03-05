تحركات دولية لتعقب التدفقات المالية الروسية وكبح التهرب من العقوبات

تناقش مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، نهجا منسقا لرصد التدفقات المالية الروسية إلى عديد من الدول في محاولة لكبح التهرب من العقوبات المفروضة على موسكو، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة.وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن إصدار المال من روسيا كان مصدر قلق كبيرا أعربت عنه الدول الأعضاء خلال الجلسة العامة الخاصة بمجموعة العمل المالي الأسبوع الجاري.والجهود جارية للتنسيق عبر الكيان للتصدي للمسألة بطريقة شاملة.وذكرت المصادر أن مجموعة العمل المالي تجري محادثات بشأن الاختصاصات ذات الأولوية، التي ستحصل على تدقيق إضافي لضمان عدم قدرة رؤوس الأموال الروسية على التهرب من العقوبات الأخيرة.في حين، قال مسؤول في وزاة الخزانة الأمريكية أمس إن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع روسيا من الاستفادة من حيازاتها من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن موسكو تواجه عقبات كبيرة في هذا الشأن.وبحسب "رويترز"، تلقت روسيا 17 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من خلال مخصصات جديدة أتاحها الصندوق، لكن يتعين على موسكو إذا أرادت إنفاقها أن تجد دولة شريكة ترغب في استبدالها بعملات أساسية في شكل قرض بفائدة.وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وشركاءها، الذين يمثلون الأغلبية العظمى من الشركاء المتاحين داخل منظومة معاملات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، لن يجروا أيا من هذه المبادلات.إلى ذلك، علقت "آيه.بي.مولر ميرسك" الدنماركية، إحدى أكبر شركات النقل في العالم، خدمات السكك الحديد بين آسيا وأوروبا جراء العقوبات المفروضة على روسيا.وقالت الشركة ومقرها كوبنهاجن، أمس، في بيان عبر البريد الإلكتروني، تلقت وكالة "بلومبيرج" للأنباء نسخة منه، إنها لن تقبل حجوزات قطارات عابرة للقارات، شرقا وغربا بين القارتين.وبسبب العقوبات، التي فرضتها الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة، ستعلق الشركة أيضا جميع الحجوزات الجوية الجديدة من روسيا وأوكرانيا، وإلى الدولتين.وكانت الشركة، التي تسيطر على نحو 17 في المائة من أسطول الحاويات في العالم، علقت أوائل الأسبوع تقريبا جميع شحنات الحاويات الجديدة إلى روسيا.وقالت ميرسك أمس إنها ستوقف أيضا جميع الحجوزات الجديدة لبيلاروس، باستثناء الإمدادات الغذائية والدوائية والإنسانية.وبالنسبة لعمليات الشحن الحالية، الترانزيت أو الحجوزات، التي تمت قبل قرار أمس، قالت ميرسك إنها ستبذل "ما في وسعها لإرساله إلى وجهته المقررة عبر المسارات الطبيعية".في سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء باحتجاز 140 سفينة بالقرب من السواحل الأوكرانية، وهو ما يعرض حياة أكثر من ألف بحار للخطر.وتظهر بيانات تتبع حركة السفن أن هناك 12 ناقلة منتجات نفطية، وناقلة لزيت عباد الشمس و45 ناقلة تستخدم لنقل الحبوب والخام والفحم لا تزال عالقة منذ بدء القوات الروسية هجومها على أوكرانيا الأسبوع الماضي.كما تشير البيانات إلى أن هناك أيضا 54 ناقلة بضائع وسفينة حاويات تمكنت من الإبحار باتجاه ميناء مدينة أوديسا في أوكرانيا قبل إغلاقه. وأوضحت "بلومبيرج" أن ما لا يقل عن خمس سفن تجارية تعرضت للتفجير في المنطقة منذ بدء التدخل العسكري الروسي، في إشارة إلى الخطر الكبير الذي يواجه أطقم تلك السفن والناقلات المحتجزة.ونوه ملاك السفن المحتجزة ومديروها إلى أن سفنهم لا تستطيع مغادرة المياه الأوكرانية، وذلك لعدم وجود ربان بالميناء لإرشادهم بكيفية الخروج.ونشرت البحرية الإسبانية تحذيرا على موقعها يفيد بتقييد حركة الملاحة في أجزاء من القسم الشمالي الغربي للبحر الأسود، وذلك بسبب التهديد بوجود ألغام تحت الماء.ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر على صلة بالسفن المحتجزة في المنطقة القول إن بعضا من تلك السفن تحمل بضائع على متنها.يأتي ذلك في وقت باتت فيه "جوجل" و"إير بي إن بي" و"إنتل" أحدث الشركات، التي تعلن وقف خدماتها في روسيا، ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.وأعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" وقف بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا.كانت "جوجل" حظرت في وقت سابق على وسائل الإعلام الحكومية الروسية شراء أو بيع الإعلانات عبر منصتها.كما أوقفت "جوجل" خدمة توفير معلومات بشأن حركة المرور في أوكرانيا عبر برنامج "جوجل ماب" الملاحي، حيث قالت الشركة إنها اتخذت تلك الخطوة بالتشاور مع السلطات الأوكرانية، وذلك لحماية المواطنين الأوكرانيين.وفي سياق متصل، نشر بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" المتخصصة في تأجير المنازل لقضاء العطلات، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء الخميس أعلن فيها أن الشركة قررت وقف أنشطتها في روسيا وبيلاروس.وتعليق خدمات "إير بي إن بي" في روسيا يأتي بعد أيام من تصريح للرئيس التنفيذي للشركة قال فيه إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، فيما يتعلق بالرد على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.وكانت أول خطوات "إير بي إن بي" في إطار هذا الرد تطوعها باستضافة ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني، مشيرة إلى أنها تواصلت مع 14 حكومة دولة للمساعدة.ووفقا لبيانات شركة "إير دي إن إيه" الأمريكية المتخصصة في البيانات والأبحاث الفندقية، فإن روسيا تعرض أكثر من 90 ألف منزل للإيجار لمدة قصيرة عبر مختلف المنصات، في حين أن بيلاروس تعرض فقط ما يزيد على 1800 وحدة للإيجار لمدة قصيرة.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية، أمس، وقف جميع شحناتها إلى روسيا وبيلاروس.وتعد إنتل أهم مورد في العالم لمعالجات الحواسب والخوادم الخاصة بمراكز البيانات.واتخذت شركات أخرى خطوات مماثلة، حيث أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" بالفعل أنها لن تقوم بعد الآن بإرسال شحنات من أجهزتها إلى روسيا، فضلا عن وقف تقديم خدماتها هناك.ورجح بنك "رينيسانس كابيتال"، ومقره في روسيا، أن تتضرر الاقتصادات في قارة إفريقيا، التي تعاني بالفعل تداعيات جائحة كورونا، من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بسبب القيود المالية وضعف التدفقات الاستثمارية وارتفاع أسعار السلع.وقالت إيفون مهانجو، مسؤولة أبحاث الشأن الإفريقي في "رينيسانس كابيتال"، إن أبرز التحديات، التي ستواجه إفريقيا تتمثل في ارتفاع الأسعار، ولا سيما النفط والقمح، لما لهما من تأثير في التضخم والحساب الجاري وأرصدة الميزانية في الدول الإفريقية.وذكرت مهانجو أن الدول الإفريقية، مثل نيجيريا وغانا ومصر وكينيا، حيث يستحوذ النقل والغذاء على حصة كبيرة من مؤشرات أسعار المستهلكين، ستكون على الأرجح الأكثر تضررا جراء ارتفاع الأسعار.وأضافت أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حصلت على 86 في المائة من احتياجاتها في 2020 من روسيا وأوكرنيا، فيما تعتمد كينيا وغانا أيضا بشكل كبير على الاستيراد.وأشارت مهانجو، في معرض دراساتها، أن الدول المستوردة للنفط في القارة السمراء ستواجه على الأرجح ضغوطا على أرصدة الحسابات الجارية، مضيفا أن الدول الأكثر عرضة للمشكلات هي التي يتم تقييم عملتها بأعلى من قيمتها الفعلية مثل الشلن الكيني على سبيل المثال.