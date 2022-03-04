وول ستريت تبدأ تعاملاتها على انخفاض

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملاتها اليوم على انخفاض وسط مخاوف من الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا، والتي غطت على أثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي.

ووفقا لرويترز انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 139.23 نقطة أو 0.41 في المائة عند الفتح إلى 33655.43 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض قدره 21.37 نقطة أو 0.49 في المائة مسجلا 4342.12 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 82.71 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 13455.23 نقطة.