"سوني" و"هوندا" تعلنان عن شراكة لتصنيع مركبات كهربائية

بلغت شركة "سوني" اليابانية العملاقة في مجال الإلكترونيات مرحلة جديدة في سعيها للانضمام إلى سوق السيارات، من خلال اتفاق شراكة وقّعته مع مواطنتها "هوندا" بهدف تطوير سيارات كهربائية وإنتاجها وتسويقها اعتباراً من عام 2025.

وذكر بيان مشترك أنّ المجموعتين تخططان لتأسيس شركة محاصة هذا العام يهدف إلى تطوير "مركبات كهربائية ذات بطاريات عالية الأداء" وبيعها، فضلاً عن توفير خدمات مشتركة في مجال النقل.

وستتولى "هوندا" تصنيع الطراز الأول من السيارات الكهربائية في مصانعها، بينما ستطوّر "سوني" من جهتها منصة الكترونية مخصصة لخدمات النقل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سوني" كينيشيرو يوشيدا في مؤتمر صحافي إنّ "الهواتف الذكية تمثّل كانت المنحى الرائج البارز الذي غيّر حياة الناس خلال السنوات العشر الفائتة"، مضيفاً "إنّ العقد المقبل سيكون للتنقّل" بحسب الفرنسية.

واعتبر المدير العام لـ"هوندا" توشيهيرو ميبي أنّ الابتكارات والتغييرات المقبلة في هذا المجال "لن تكون مدفوعة بالضرورة من شركات تصنيع السيارات التقليدية، بل على الأرجح من لاعبين جدد يمثلون صناعات مختلفة أو شركات جديدة مصنعة للسيارات".

وأضاف "رغم أنّ سوني و هوندا تتمتعان بعناصر تاريخية وثقافية مشتركة كثيرة، فإنّ مجالات خبراتهما التقنية مختلفة، وأعتقد بالتالي أنّ هذا التعاون سيوفر من خلال مزج نقاط القوة الموجودة لدى الشركتين، فرصاً كبيرة لمستقبل التنقل".

وأكّد يوشيدا أنّ هذه الشراكة "لن تكون حصرية"، مشيراً إلى رغبته في "توسيعها لفتح الطريق والمساهمة في تطوير قطاع التنقل".

وحددت "هوندا" العام الماضي هدفاً تطمح للوصول إليه يتمثّل في أن تبيع بشكل كامل سيارات كهربائية (تعمل بالبطاريات الكهربائية أو بالهيدروجين) في العالم كلّه بحلول عام 2040.

أما "سوني" فلا تخفي منذ سنوات نيتها في أن تصبح شركة مصنعة للسيارات، فيما تزود الشركة اليابانية ه ه السوق صنّع له معدات سمعية وبصرية ومنتجات تعمل بتقنيات متطورة.

وتسعى شركات تصنيع السيارات في العالم كلّه إلى تحويل سياراتها إلى كهربائية، في الوقت الذي تعزز فيه بلدان كثيرة أهدافها الرامية إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.