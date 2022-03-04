«نمو» تفقد 195 نقطة بتداولات قيمتها 256 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.8 في المائة لتغلق عند 24767 نقطة فاقدة 195 نقطة. وقفزت قيمة التداول 228 في المائة بنحو 178 مليون ريال لتصل إلى 256 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 230 في المائة بنحو مليوني سهم لتصل إلى 2.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 165 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 9.8 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "عزم" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 153.60 ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 59.10 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 60 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 191 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 94.70 ريال، وحل ثالثا سهم "ألف ميم ياء" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 58.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "طبية" بقيمة 175 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 11 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة تسعة ملايين ريال.