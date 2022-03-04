مؤشرات الأسواق الأمريكية تصعد بفضل أسهم البنوك والشركات الكبرى

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس مدفوعة بأسهم البنوك والشركات ذات رأس المال الضخم، التي قادت موجة صعود في الجلسة السابقة مع تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى احتمال تنفيذ تشديد حذر للسياسات النقدية في ظل الأزمة الأوكرانية.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 81.52 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 33972.87 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 14.77 نقطة أو 0.34 في المائة، مسجلا 4401.31 نقطة، بينما صعد ناسداك المجمع 85.57 نقطة أو 0.62 في المائة إلى 13837.59 نقطة.من جهة أخرى، خسرت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة بينما تراجع النفط أمس بعد وصوله إلى فترة وجيزة 120 دولارا للبرميل بينما لامس الغاز الطبيعي ذروة قياسية أخرى مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.وقاد قطاع المرافق الخسائر بتسجيله تراجعا بنحو 3.5 في المائة، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنحو 0.8 في المائة مع تزايد أسعار المواد الخام.وزادت الضغوط على الأسواق المالية بعد الإعلان عن سيطرة القوات الروسية على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، لتصبح أولى المدن الكبرى التي تسيطر عليها موسكو بعد أسبوع من إعلانها التدخل العسكري في جارتها.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعا بنحو 2 في المائة، فيما هبط مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.8 في المائة إلى 6378 نقطة. كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 2.2 في المائة ليصل إلى 13.698 ألف نقطة، فيما سجل مؤشر فوتسي البريطاني تراجعا بنحو 2.6 في المائة عند 7238 نقطة.وفي آسيا، صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس سائرة على درب مكاسب في "وول ستريت" البارحة الأولى بعد تلميحات "المركزي الأمريكي" إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل شدة عما يخشى المستثمرون.وصعد مؤشر نيكاي 0.70 في المائة، ليغلق عند 26577.27 نقطة بعد ارتفاعه 1.18 في المائة في الجلسة الصباحية، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 في المائة، ليغلق عند 1881.80 نقطة بعد زيادته 1.47 في المائة في وقت سابق من الجلسة.وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية على مؤشر نيكاي وصعد 3.20 في المائة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.وارتفع القطاع المالي 3.17 في المائة مع زيادة العائد على السندات طويلة الأمد بعد تراجع كبير أمس الأول، ما يحسن توقعات الأرباح.كما حقق قطاع السيارات أداء قويا بعد زيادة المبيعات في الخارج مدعومة بانخفاض الين.وارتفع سهم "مازدا" 4.44 في المائة في حين زاد سهم "ميتسوبيشي موتورز" 3.90 في المائة، وصعد سهم "تويوتا" 0.42 في المائة.وزاد سهم "نينتندو" المصنعة لألعاب الفيديو 1.80 في المائة، وارتفع سهم "سوني" 1.42 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركات الشحن وزاد سهم "نيبون يوسن" 5.68 في المائة، وخالف سهم "دنتسو" الاتجاه العام، وكان الأكثر تراجعا وانخفض 4.03 في المائة. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.03 في المائة.