برنت قرب 120 دولارا .. و3 عوامل تدفعه إلى المزيد أبرزها اضطراب الصفقات وتعليق الشحن

واصلت أسعار النفط الخام قفزاتها ومكاسبها الحادة التي تعد الأعلى منذ عشرة أعوام، حيث يدور سعر خام برنت حول مستوى 120 دولارا للبرميل بفعل العوامل المؤثرة جراء تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، الذي دفع عرض شركات التكرير الروسية للعقوبات، وأدى إلى اضطراب في صفقات الشراء وتعليق عمليات الشحن، إضافة إلى انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام.ودعم المكاسب التزام تحالف المنتجين في "أوبك +" بالزيادة الشهرية التدريجية نفسها وقدرها 400 ألف برميل يوميا لنيسان (أبريل) المقبل، على الرغم من مطالبات المستهلكين المستمرة برفع مستوى الإنتاج لكبح جماح الأسعار.ويقول لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون "إن السوق تعيش حالة من الذعر الحقيقي وهو ما يثير المخاوف وقلق الجميع في العالم بعدما وصلت أسعار النفط الخام إلى مستويات تاريخية في الارتفاع عند أعلى مستوى في عشرة أعوام، وحققت الأسعار أعلى علاوة سعرية في تاريخها على الإطلاق، ويدور خام برنت في فلك 120 دولارا للبرميل".وأوضح المختصون أن الجميع يبحث عن مخرج من هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث أصبحت الزيادات السعرية هي النغمة السائدة. وبحسب شركة ريستاد إنرجي الدولية، فإن المستثمرين والتجار والسياسيين على حد سواء يسعون جاهدين لمعالجة الأزمة المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا.وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة "إن رد فعل الأسعار منذ وقوع الحرب في أوكرانيا قبل ستة أيام آخذ في الازدياد"، مشيرا إلى أن السوق تتأهب لخروج جزء كبير من النفط الخام الروسي فضلا عن المنتجات المكررة، ما يعمق المخاوف بشكل حاد من عجز في الإمدادات النفطية.ولفت إلى هيمنة المعنويات السلبية على سوق النفط بسبب المخاوف من اتساع الأزمة واحتمال وقوع الحرب العالمية الثالثة، إضافة إلى ظهور تهديدات باستخدام القوة النووية سواء من روسيا أو الغرب، مشيرا إلى تأكيد "ريستاد إنرجي" أن قدرة السوق على الوصول إلى النفط الخام من روسيا باتت صعبة للغاية بسبب العقوبات أو خطر حدوث خسائر مباشرة في الإمدادات وعلى الأرجح سيستمر الصراع لفترة طويلة.ويرى أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات أن المخاوف المحيطة بالمعروض النفطي كبيرة للغاية ومن الصعب علاجها وفاقمت تأثيرها وكالة الطاقة الدولية التي أعلنت الإفراج المنسق عن 60 مليون برميل من المخزونات بهدف تهدئة الأسعار، لكن الواقع كان على العكس تماما حيث لم تتمكن الوكالة من إضفاء الهدوء على سوق النفط بل زادت من حالة الذعر، لأنها كانت إشارة من الوكالة إلى أن ما ينتظر السوق هو مزيد من ارتفاع أسعار النفط.وأشار إلى أن هذه الخطوة من الوكالة كانت بمنزلة رسالة إلى السوق بأننا نعيش أجواء صعبة، لافتا إلى أن الإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية يمثل كميات متواضعة نسبيا إذا تمت مقارنتها بنحو خمسة ملايين برميل يوميا من صادرات النفط الخام الروسية المعرضة للخطر إضافة إلى أكثر من مليوني برميل يوميا من المنتجات المكررة.من جانبه، أوضح أندريه جروسي مدير شركة "إم إم إيه سي" الألمانية، أن المعروض النفطي يواجه مخاطر الشح والانقطاعات الحادة قبل اندلاع الحرب، وقد تفاقمت الأزمة بعد وقوع الحرب في ظل توقعات بفرض عقوبات رسمية على الإمدادات الروسية واختفائها من السوق في الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن أمن تدفقات الطاقة في روسيا أصبح محركا للسوق، بحسب تأكيدات بنك ستاندرد شارتريد.ونوه بأن دول الاتحاد الأوروبي تكثف جهودها حاليا لتنويع موارد الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على النفط والغاز الروسيين على المدى المتوسط، ولا سيما أن أي إطلاق من المخزون الاستراتيجي للنفط قد يكون أداة ضعيفة في الظروف الراهنة، ولن يمكن من إدارة السوق النفطية بشكل جيد.بدورها، تقول ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة أفريكان إنجنيرينج، "إن قرار (أوبك +) خلا من أي مفاجآت، حيث التزم بالسير على الخطى السابقة نفسها وزيادة الإنتاج تدريجيا بنحو 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري"، مشيرة إلى أن التحالف برر هذا القرار بأن أساسيات السوق جيدة للغاية وأن الطفرات السعرية الحادة الراهنة تعود إلى المخاطر والعوامل الجيوسياسية دون غيرها من العوامل المؤثرة في السوق.وأضافت أن "التجار والبنوك وملاك السفن قلقون ويتجنبون بشكل متزايد التعامل مع روسيا بسبب الخوف من التورط في العقوبات المصرفية، كما يخشون تداعيات الإجراءات الجديدة على السلع"، لافتة إلى أن الأسواق تحاول حاليا أن تتكيف مع التدهور السريع في أزمة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وهي الأمور التي بدلت أوضاع السوق جذريا خلال أيام قلائل.من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، واصلت أسعار النفط صعودها أمس، واتجه خام برنت صوب تسجيل 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام بفعل عقوبات أمريكية على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى في أعوام.وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو) 2012. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.وجاءت مكاسب النفط بعد أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير في روسيا، ما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي ستستهدفها العقوبات.وقرر تكتل "أوبك +" الذي يضم الدول الأعضاء قي منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها ومنهم روسيا عدم زيادة الإنتاج على المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج البالغ 400 ألف برميل يوميا في آذار (مارس)، على الرغم من زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 112.20 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 103.89 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع حاد على التوالي، وإن السلة كسبت نحو 11 دولارا مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 101.22 دولار للبرميل".